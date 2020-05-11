Креветки с мышьяком обнаружили в продаже в Могилеве

11 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В торговых сетях Могилева были обнаружены в продаже креветки, содержащие мышьяк. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Контролю были подвергнуты варено-мороженые креветки торговой марки VICI (производство РФ), северные неразделенные SUPER и углохвостые креветки в панцире с головой LUX "Любо есть". По результатам лабораторных исследований установлено, что вся продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции": в морепродуктах обнаружено превышение допустимого уровня содержания мышьяка.

Фактические значения показателя при допустимом уровне не более 5 мг/кг, составили для креветок SUPER 13,7 мг/кг, для креветок LUX "Любо есть" 11,7 мг/кг (превышено в 2,74 и 2,34 раза соответственно).

По результатам госнадзора продажа опасной продукции запрещена. Импортеру выдано предписание об их изъятия из обращения. Госстандарт запретил эту продукцию к ввозу и обращению на территории Беларуси, действие документов об оценке соответствия прекращено.-0-