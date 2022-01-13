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13 января 2022, 10:04

Крупную партию краденой древесины задержали под Микашевичами

Фото МВД
Фото МВД

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупную партию краденой древесины задержали под Микашевичами. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Сотрудники милиции вместе с инспекторами природоохраны на трассе остановили лесовоз под управлением 40-летнего местного жителя. Большегруз с прицепом перевозил более 47 кубометров кругляка хвойных пород. Правоохранителям водитель предъявил подложные сопроводительные документы. Оперативники установили, что древесину похитили со склада одного из лесхозов для последующей продажи. К преступлению оказались причастны должностные лица и представители коммерческой организации", - рассказали в МВД.

По предварительной оценке, стоимость древесины - более Br23 тыс.

Следователями дана правовая оценка действиям подозреваемых и возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере.-0-

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