13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупную партию краденой древесины задержали под Микашевичами. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Сотрудники милиции вместе с инспекторами природоохраны на трассе остановили лесовоз под управлением 40-летнего местного жителя. Большегруз с прицепом перевозил более 47 кубометров кругляка хвойных пород. Правоохранителям водитель предъявил подложные сопроводительные документы. Оперативники установили, что древесину похитили со склада одного из лесхозов для последующей продажи. К преступлению оказались причастны должностные лица и представители коммерческой организации", - рассказали в МВД.

По предварительной оценке, стоимость древесины - более Br23 тыс.

Следователями дана правовая оценка действиям подозреваемых и возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере.-0-