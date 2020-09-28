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28 сентября 2020, 13:32

Крупную партию марихуаны обнаружили в квартире гомельчанина

Скриншот с видео МВД
Скриншот с видео МВД

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле наркоконтроль 24 сентября задержал 32-летнего местного жителя. Мужчина хранил в квартире крупную партию наркотиков. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Гомельчанин периодически наведывался в различные районы области, искал плантации дикорастущей конопли и собирал листья. Дома сушил и измельчал урожай для дальнейшего потребления и продажи.

В квартире горожанина милиционеры нашли большие полиэтиленовые пакеты с измельченным веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана. Общий вес изъятого превысил 6,5 кг. На балконе обнаружили приспособление для употребления наркотиков.

"К сожалению, невольными свидетелями преступных действий мужчины стали его сыновья. Мальчики шести и восьми лет живут в одной квартире с отцом", - добавила Ольга Чемоданова.

Подозреваемого задержали. 27 сентября следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-

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