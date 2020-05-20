Крупную партию сигарет конфисковали у жителя Могилева

Фото из архива
20 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Крупную партию сигарет стоимостью более Br12 тыс. конфисковали у жителя Могилева, сообщили БЕЛТА в пресс-центре МНС Беларуси по Могилевской области.
"Почти 9 тыс. пачек мужчина перевозил на автомобиле Ford Transit для дальнейшей перепродажи. На части упаковок отсутствовали акцизные марки", - сообщили в инспекции.
Экономический суд Могилевской области принял решение о конфискации табачных изделий. Помимо этого суд оштрафовал нарушителя на Br297.
С начала года инспекция составила шесть протоколов за нарушение законодательства в сфере оборота табачных изделий. Арестовано и изъято около 260 кг табака на общую сумму почти Br24 тыс. Сумма административных штрафов составила Br405.-0-