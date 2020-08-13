13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пару курьеров интернет-магазина наркотиков задержали на автовокзале в Гомеле 12 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома с коллегами из Советского РОВД областного центра и оперативниками уголовного розыска УВД задержали парня и девушку из Минска. При себе у них было обнаружено вещество белого цвета.

По заключению эксперта ГКСЭ, изъятое - около 50 г особо опасного психотропа альфа-РVP.

Как пояснили задержанные, они розничные курьеры одного из интернет-магазинов по продаже наркотиков. "В Гомеле забрали оптовую партию психотропов и намеревались сделать закладки для потребителей в Минске", - рассказали в УВД.

Следователи Гомельского городского отдела СК дали правовую оценку действиям граждан. Возбуждено уголовное дело.

Как установлено, 24-летний мужчина был ранее судим за хулиганство. 26-летняя минчанка была судима за грабеж и уклонение от содержания детей.-0-