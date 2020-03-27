Квартирная воровка из Витебской области задержана с поличным в Борисове

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома с поличным задержали 22-летнюю жительницу Витебской области, которая три месяца обворовывала квартиры в Минске и области. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По оперативной информации, с января девушка проникла в пять квартир, расположенных на территории Минска, Борисова и Минского района. Злоумышленница похищала деньги и ювелирные изделия.

В начале февраля в Советском районе Минска девушка проникла в квартиру и похитила все сбережения, которые хозяева откладывали на покупку квартиры. Также она не обошла стороной и ювелирные изделия, которые впоследствии продала своему знакомому. Ущерб составил более Br21 тыс. Часть денег девушка потратила на дорогостоящие товары (бытовую технику и предметы интерьера).

Жительницу Витебской области столичные правоохранители задержали 19 марта с поличным после очередной кражи в Борисове. При себе у нее обнаружили золотой кулон и цепочку. Установлено, что на место преступления девушку привез ее муж с малолетним ребенком.

Несколько месяцев назад подозреваемая освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за имущественные преступления.

Материалы проверки переданы в Советский и Ленинский (Минска), Минский и Борисовский РОСК, где действиям девушки дана правовая оценка.-0-