Квартиру наркоторговца в Гомеле милиция брала штурмом

3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле квартиру 24-летнего торговца наркотиками милиция брала штурмом, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Еще в марте в областном центре сотрудники милиции остановили для проверки 32-летнего жителя агрогородка Еремино. У него обнаружили бумажный сверток с веществом, которое, по заключению эксперта, является особо опасным психотропным веществом - альфа-PVP. Общая масса психотропа 0,0174 г.

Фото УВД Гомельского облисполкома

Мужчина рассказал, что приобрел наркотик у 24-летнего гомельчанина. "Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Советского РОВД при поддержке бойцов ОМОН УВД облисполкома информацию проверили. После очередного факта продажи наркотиков было принято решение о задержании жителя Гомеля", - рассказали в группе информации и общественных связей.

На просьбы открыть дверь квартиры хозяин ответил отказом. Жилище брали штурмом через оконный проем. Как отметили в УВД, молниеносный захват хозяина квартиры позволил сберечь улики. Полимерный пакет с альфа-PVP находился на весах. В квартире изъяли 0,2554 г наркотика.

Гомельский городской отдел Следственного комитета в отношении гомельчанина возбудил уголовное дело по ч.3 ст.328 УК ("Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов").-0-