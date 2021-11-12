Лакокрасочные материалы и средства для ухода за авто пытались незаконно ввезти в Беларусь

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лакокрасочные материалы и средства для ухода за автомобилями стоимостью более Br100 тыс. незаконно пытались ввезти в ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

"Попытку незаконного ввоза партии товара выявили гродненские таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог". Согласно представленным сведениям, в транспорте из Литвы следовали средства для ухода за резиной, лакокрасочные материалы, спреи и другое. При таможенном досмотре установлено, что часть товара, а это 5,5 тыс. единиц, в документах не указана", - рассказали в таможне.

Занижение таможенных платежей по выявленному правонарушению составило порядка Br30 тыс.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП (недекларирование товаров).-0-