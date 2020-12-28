Легковушка и грузовик столкнулись в Петриковском районе

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе столкнулись легковушка и грузовик, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 3.55 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе М10 в 5 км от поселка Муляровка Петриковского района Гомельской области.

"Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что автомобиль Audi Q7 врезался со стоящий на обочине грузовик МАЗ-5432, в результате чего водитель первого авто оказался зажат в салоне", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники МЧС при помощи специального гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали его медикам. После осмотра с предварительным диагнозом "политравма" пострадавший был доставлен в больницу.-0-

Фото МЧС