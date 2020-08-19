Легковушка и микроавтобус столкнулись под Столином

19 августа, Брест Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе при столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом одному из водителей понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Авария произошла 18 августа вблизи агрогородка Глинка. В 17.46 в Столинский РОЧС от очевидца поступило сообщение о ДТП на 147-м км дороги Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин. На месте происшествия выяснилось, что произошло лобовое столкновение легкового автомобиля "Дэу Нексия" и микроавтобуса "Фольксваген Транспортер".

Водитель легковушки оказался зажат. Работники МЧС деблокировали его при помощи специального инструмента. С травмами его госпитализировали.

В микроавтобусе с водителем находились двое детей 10 и 15 лет, они не пострадали.-0-

Фото МЧС