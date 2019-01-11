Легковушка под управлением женщины-водителя упала с моста в Случь

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе спасатели помогли поднять на проезжую часть автомобиль Rover, съехавший с моста через реку Случь, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Спасатели Житковичского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о необходимости оказания помощи в извлечении из реки Случь вблизи деревни Ново-Ленин легкового авто 9 января примерно в 16.55.

Установлено, что Rover 200 принадлежит женщине 1969 года рождения. Работники МЧС при помощи автомобильного троса извлекли легковушку из воды на дорогу.

Пострадавших нет. По предварительной информации, очевидцы происшествия помогли женщине выбраться из машины.-0-