Легковушка сбила 5-летнего ребенка в Светлогорске

13 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске в ДТП пострадал пятилетний ребенок, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось 12 октября примерно в 17.30. Когда 36-летний водитель "Форда" ехал по двору дома по ул.Шоссейной, на проезжую часть внезапно выбежал мальчик. К сожалению, наезда избежать не удалось.

Ребенок получил телесные повреждения, его доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Госавтоинспекторы в очередной раз просят взрослых рассказать детям о том, где им можно находиться, а где нельзя. "Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. Объясните, что на дворовой территории может быть опасно из-за большого количества припаркованных машин. Также нельзя выбегать либо выезжать на велосипеде перед транспортом, ведь водитель в одну секунду не может остановить автомобиль. Если малыш не знает, не понимает, чем может обернуться невнимательность, не отпускайте его на улицу без присмотра", - призывают в ГАИ.-0-