Легковушка сбила двух пешеходов в Минске

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль наехал на двух пешеходов, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД горисполкома.

По предварительной информации, 38-летний водитель "Опеля" двигался по улице Карбышева со стороны улицы Калиновского в направлении Логойского тракта. Вблизи дома №9 мужчина сбил пешеходов 39 и 78 лет, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате аварии пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу.

Госавтоинспекция напоминает: подъезжая к пешеходному переходу, водителям нужно быть внимательными и заранее сбавлять скорость. Кроме того, важно учитывать погодные условия, состояние дороги, видимость. По статистике, в 70% случаев наезды на людей происходят на переходах. За 10 месяцев этого года произошло 136 таких ДТП с пострадавшими пешеходами.

Пешеходам же надо выходить на дорогу только убедившись, что это безопасно.-0-