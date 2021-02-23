Легковушка сбила мужчину в Столинском районе

23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Столинском районе погиб 44-летний мужчина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 22 февраля примерно в 21.10 в агрогородке Большое Малешево. По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля Hyundai на ул.Центральной сбил мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Погибший был обозначен световозвращающим элементом - фликер был прикреплен к левому рукаву куртки.

Столинский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении водителя уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. "Следователи осмотрели место ДТП, зафиксировали вещно-следовую обстановку. Подозреваемый допрошен, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы", - добавил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.-0-