12 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Легковушка сбила школьника на мопеде в Поставском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла 11 ноября в 20.30. В горпоселке Лынтупы местный житель на "Рено Лагуна" наехал на двигавшегося в попутном направлении на мопеде "Дельта" 13-летнего учащегося одного из учреждений образования района. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, его госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга. Он двигался без шлема.

Управлять мопедом школьник не имел права.

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

По факту аварии проводится проверка.-0-