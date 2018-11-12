12 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Легковушка сбила школьника на мопеде в Поставском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла 11 ноября в 20.30. В горпоселке Лынтупы местный житель на "Рено Лагуна" наехал на двигавшегося в попутном направлении на мопеде "Дельта" 13-летнего учащегося одного из учреждений образования района. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, его госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга. Он двигался без шлема.
Управлять мопедом школьник не имел права.
По факту аварии проводится проверка.-0-
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