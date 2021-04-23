Легковушка сбила женщину на переходе в Минске

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на регулируемом пешеходном переходе легковой автомобиль сбил женщину, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 60-летний водитель "Фольксвагена" сегодня около 16.45 двигался по ул.Чюрлениса и при повороте налево, на пр.Дзержинского, наехал на 59-летнюю женщину, переходившую дорогу на зеленый свет. Женщина с травмами была доставлена в учреждение здравоохранения.

Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу людям, пересекающим проезжую часть по пешеходному переходу.-0-