Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в Минске

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка с пьяным водителем за рулем 4 мая столкнулась с пассажирским автобусом в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелину Волосарь.

"Опель" ехал во второй полосе по улице Сырокомли со стороны улицы Шпилевского в направлении улицы Каганца. При перестроении в первую полосу водитель не уступил дорогу водителю пассажирского автобуса МАЗ, двигавшегося попутно в первой полосе. Выяснилось, что водитель легковушки был в состоянии алкогольного опьянения, концентрация паров алкоголя составила 3,2 промилле. Пострадавших нет.

В отношении водителя автомобиля "Опель" вынесено постановление о наложении административного взыскания по ч.6 ст.18.14 КоАП, составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.18.16 КоАП.

В Минске за январь - апрель этого года по вине нетрезвых водителей произошло пять аварий с пострадавшими (за аналогичный период 2019-го - восемь ДТП).

В соответствии с законодательством, в частности со ст.18.16 КоАП, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере 50-100 БВ (1 БВ - Br27) и лишением водительских прав на три года. Те же действия, совершенные повторно в течение года, могут повлечь уже уголовную ответственность по ст.317-1 УК, кроме того, предусмотрена конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).-0-