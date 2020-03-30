Легковушка столкнулась с трактором под Щучином: один человек погиб

Фото из Telegram-канала СК
30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте аварии в Щучинском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Авария произошла сегодня утром на 215-м км трассы М6. По предварительным данным, 33-летний водитель Peugeot Partner столкнулся с ехавшим перед ним трактором.
"В результате ДТП 24-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Следователи совместно с сотрудниками ГАИ и специалистами ГКСЭ осматривают место аварии. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - проинформировали в СК.
В отношении водителя Peugeot возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК. Все обстоятельства выясняются.-0-