Легковушка врезалась в грузовик дорожной службы на трассе М10

15 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком дорожной службы. В аварии пострадала молодая женщина. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 июня около 10.50 на автодороге М10 Кобрин - Гомель - граница России. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Лада Веста" был 29-летний водитель. На участке проведения ремонтных работ он не снизил скорость и врезался в МАЗ дорожников. В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка, ехавшая на переднем сидении легковушки. Женщину госпитализировали.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.-0-