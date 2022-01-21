Легковушка врезалась в опору освещения в Воложине: пострадали 3 человека

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль врезался в опору освещения в Воложине, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Сегодня примерно в 9.20 на ул.Щербина в Воложине 50-летний водитель автомобиля "Рено Логан", по предварительной версии, почувствовал себя плохо и потерял управление. В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения, наехал на бордюр, после чего врезался в опору освещения.

Водитель, 30-летняя и 39-летняя пассажиры получили телесные повреждения. Их доставили в медучреждение.-0-