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21 января 2022, 15:41

Легковушка врезалась в опору освещения в Воложине: пострадали 3 человека

Фото из архива
Фото из архива

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль врезался в опору освещения в Воложине, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Сегодня примерно в 9.20 на ул.Щербина в Воложине 50-летний водитель автомобиля "Рено Логан", по предварительной версии, почувствовал себя плохо и потерял управление. В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения, наехал на бордюр, после чего врезался в опору освещения.

Водитель, 30-летняя и 39-летняя пассажиры получили телесные повреждения. Их доставили в медучреждение.-0-

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