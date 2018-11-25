Легковушка врезалась в трактор под Малоритой

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль Audi врезался в трактор в агрогородке Хотислав в Малоритском районе, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции Брестской области.

Авария случилась 24 ноября около 9 утра. Молодой водитель ехал по улице Ленина и врезался в трактор, выезжавший из машинно-тракторного парка УП "Хотиславский". Парень не имел водительских прав.

В результате ДТП тракторист 1964 года рождения получил перелом ключицы, водителя Audi - закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Оба госпитализированы. Предполагается, что молодой человек неправильно выбрал скорость движения.-0-