Легковушка врезалась в трактор под Малоритой

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль Audi врезался в трактор в агрогородке Хотислав в Малоритском районе, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции Брестской области.
Авария случилась 24 ноября около 9 утра. Молодой водитель ехал по улице Ленина и врезался в трактор, выезжавший из машинно-тракторного парка УП "Хотиславский". Парень не имел водительских прав.
В результате ДТП тракторист 1964 года рождения получил перелом ключицы, водителя Audi - закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Оба госпитализированы. Предполагается, что молодой человек неправильно выбрал скорость движения.-0-
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