Легковушка врезалась в троллейбус на ул.Ваупшасова в Минске

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка и троллейбус столкнулись на улице Ваупшасова в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 18.45 водитель 1987 года рождения на Opel ехал в направлении ул.Ванеева. "Проезжая остановку общественного транспорта, не уступил дорогу троллейбусу, который начал движение от обозначенного места остановки", - рассказали в УГАИ.

В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.-0-