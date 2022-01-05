Легковушка вылетела с трассы М1 в Жабинковском районе и протаранила остановку

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе легковой автомобиль вылетел с трассы М1 и протаранил остановку общественного транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 4 января около 16.00 на 38-м км автодороги Брест - Минск - граница России. За рулем автомобиля "Фольксваген" был 47-летний брестчанин. По предварительной информации, мужчина отвлекся от управления, врезался в световую опору, протаранил остановочный пункт и выехал в поле. Пострадал ли водитель, не сообщается. Автомобиль получил механические повреждения. Частично разрушена стена остановочного пункта.

"Водителям следует проявлять особую внимательность и осторожность на дороге. Во время движения нужно быть максимально сконцентрированным. При возникновении препятствия для движения необходимо немедленно принять меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства", - подчеркнули в ГАИ.-0-