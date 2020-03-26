Лесхоз в Витебской области потерял более Br40 тыс. из-за закупки товаров через посредников

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор лесохозяйственного учреждения в Витебской области организовал закупку товарно-материальных ценностей через посреднические структуры. Из-за этого лесхозу причинен ущерб свыше Br40 тыс. Факты злоупотребления служебными полномочиями выявили работники Новополоцкого межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области и Генеральной прокуратуры, сообщили БЕЛТА в КГК.

Совместная проверка помогла установить, что в 2017-2019 годах лесхоз приобрел запасные части, бытовую химию, компьютерную технику и другие товары по завышенным ценам у субъектов хозяйствования частной формы собственности. На эти цели было потрачено более Br165 тыс., хотя лесхоз мог приобрести данную продукцию по более низким ценам: у него были прямые договорные отношения с организациями, у которых посредники закупали товар для последующей продажи.

Генпрокуратура возбудила в отношении директора лесхоза уголовное дело по ч.3 ст.424 УК.-0-