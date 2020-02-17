Лежал на дороге: под Щучином легковушка переехала мужчину

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Щучином легковушка переехала лежащего на дороге пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла около 6 часов утра 15 февраля на трассе М6 Минск-Гродно. Вблизи деревни Мицары под колесами Fiat, которым управляла 23-летняя девушка, оказался пешеход.
"34-летний мужчина лежал на дороге. Он не был обозначен световозвращающими элементами",- пояснили в ГАИ. С травмами пострадавшего госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома