Лидские пограничники задержали шестерых нарушителей погранрежима

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидские пограничники сегодня ночью задержали шестерых человек за нарушение погранрежима, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Пограннаряд на участке заставы "Дотишки" сообщил о передвижении группы неизвестных вблизи госграницы. На место прибыли тревожная и маневренная группы, которые вскоре обнаружили шестерых мужчин. Как выяснилось, это были жители приграничья. Молодые люди попытались скрыться, но им это не удалось. По требованию пограничного наряда только один нарушитель предъявил документы. Остальные пять отказались и начали высказывать пограничникам угрозы и оскорбления - тем пришлось применить физическую силу и спецсредства.

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима, неповиновение законным требованиям должностных лиц, а также оказание сопротивления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за насилие либо угрозу должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.

С начала года на участке Лидского погранотряда это 15-й случай неповиновения, все нарушители получили крупные штрафы.-0-