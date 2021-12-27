Лобовое ДТП в Минском районе: пострадали оба водителя

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При лобовом ДТП в Минском районе пострадали два водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе ГАИ УВД Минского райисполкома.

Сегодня около 7.40 на 2-м км автодороги Н9034 Новый Двор - Михановичи - Пятевщина со стороны Минска в направлении деревни Новый Двор водитель-девушка 1993 года рождения, управляя автомобилем "Ситроен", не учла погодные условия, технические характеристики своего транспортного средства, допустила занос автомобиля на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем "Хендай" под управлением водителя 1969 года рождения.

Оба водителя получили телесные повреждения и доставлены в учреждение здравоохранения.

На автомобилях была установлена зимняя резина. Водители были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о безопасном вождении. Управление транспортом в зимний период требует особого внимания, строгого соблюдения правил и хороших навыков вождения. Не стоит забывать о том, что на скользкой дороге коэффициент сцепления шин с поверхностью снижается в несколько раз, а остановочный путь автомобиля увеличивается в 4 раза (на обледенелой дороге - в 6-7 раз). Немаловажным фактором обеспечения безопасности движения в этот период является правильный выбор скорости движения. Также необходимо помнить о соблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства. На скользкой или обледенелой дороге дистанция должна быть увеличена в 6-7 раз.-0-