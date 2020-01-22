Логойская стройфирма "сэкономила" за три года на налогах более Br660 тыс.

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Минского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску установили, что коммерческое предприятие по монтажу систем вентиляции и кондиционирования в Логойске в течение трех лет занижало налоговую базу. В бюджет недопоступило свыше Br660 тыс. налогов, сообщили БЕЛТА в КГК.

По данным финансовой милиции, в 2013-2015 годах в бухгалтерском учете строительной фирмы использовались поддельные документы о приобретенных по завышенной стоимости товарах. Это позволяло занижать налоговую базу, что привело к неуплате в бюджет свыше Br660 тыс. (особо крупный размер).

Уклоняться от налогов директору логойской фирмы помогали трое минчан. Пособники снабжали его фиктивными бухгалтерскими документами, оформленными от имени организаций, имеющих признаки лжепредпринимательских структур. Между тем в работе фирма использовала товары и материалы, купленные за наличные деньги.

В отношении директора коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело, ведется предварительное расследование.-0-