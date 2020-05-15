Лжеброкер выманила у жительницы Гродно почти Br127 тыс.

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За помощью в милицию обратилась жительница Гродно, которая лишилась почти Br127 тыс. Такую сумму у нее выманила "брокер одной из онлайн-платформ биржевых торгов", сообщили БЕЛТА в МВД.

История началась с объявления о "государственной программе по повышению благосостояния белорусов". Женщина увидела его в Instagram. Оставила заявку, зарегистрировалась, перевела $100 первоначального капитала, и уже через несколько минут ей позвонила "брокер Александра".

После каждое утро девушка сообщала новоиспеченному "трейдеру" об успешных сделках, просила пополнять счет. Все начисления отражались в балансе.

"Когда деньги закончились, белоруска по совету лжеброкера брала кредиты в банке, обросла долгами. Однако обналичить счет не получилось - представители платформы под любыми предлогами уговаривали ее не уходить с биржи. Александра даже просила ее продать квартиру. В итоге компания поставила ультиматум: внести очередной платеж или счет будет аннулирован. После этого женщина написала заявление в милицию", - рассказали в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В Главном управлении уголовного розыска МВД рассказали, что подобные лжеброкеры пользуются доверием наивных инвесторов и их желанием быстро разбогатеть. С начала года в милицию поступило около 20 заявлений о подобных махинациях. Во всех случаях инвесторы оставались ни с чем.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо собрать максимум информации о деятельности брокера. Если компания работает давно, сведений о ней должно быть много. Их отсутствие - повод для беспокойства.

"В случае возникновения сложностей с выводом средств, их блокировкой, возможности влиять на компании, зарегистрированные за пределами Беларуси, даже если они действительно существуют, крайне ограничены. Стать участником глобального финансового рынка может каждый белорус. Брокерские услуги на территории страны официально предоставляют юридические лица, внесенные в реестр Форекс-компаний Национального банка", - отметили в МВД.-0-