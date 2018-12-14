Лжеминер школы в Кличеве был сильно пьян - УВД

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительное освидетельствование мужчины, заявившего об угрозе взрыва в кличевской школе, показало степень опьянения 2 промилле, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел 13 декабря в СШ №2 Кличева. Как рассказал начальник Кличевского РОВД Андрей Шкрабов, примерно в 15.30 в учреждение вошел пьяный местный житель. Не обращая внимания на вопросы и замечания вахтера, он поднялся на второй этаж. Вахтер нажала "тревожную кнопку". Далее мужчина зашел в кабинет, где директор школы проводила факультативное занятие с учеником, и объявил, что сейчас произойдет взрыв. Директор попросила зайти в кабинет другого работника школы, а сама вышла и позвонила в милицию.

"К тому времени наряд районного отдела Департамента охраны МВД уже направлялся на место. Его сотрудники и задержали мужчину, ранее судимого 34-летнего жителя Кличева. Он был сильно пьян - в выдыхаемом воздухе прибор показал 2 промилле, поэтому внятных разъяснений от него добиться не получилось", - рассказал официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

По звонку директора на место прибыла следственно-оперативная группа во главе с начальником Кличевского РОВД, сотрудники РОЧС. Было выставлено оцепление, проведена эвакуация школьников и работников. Саперно-пиротехническая группа в/ч 5527 внутренних войск МВД обследовала помещения и прилегающую к школе территорию. Оказалось, что угроза была голословной.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 УК (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). Мужчина помещен в изолятор.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома