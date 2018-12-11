Лжесвященник в Минске собрал пожертвования почти на Br50 тыс.

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершено расследование уголовного дела о лжесвященнике, мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
По данным следствия, 49-летний ранее судимый уроженец Брестской области с 2016 по 2018 год представлялся в Минске священником православной церкви. "Мужчина завладел деньгами граждан на общую сумму более Br49 тыс. Делал он это под предлогами приобретения церковных свечей для молебна, проведения обряда освящения жилья, пожертвований и развития коммерческой деятельности", - рассказали в СК.
Мужчина в действительности священником не являлся. Чтобы войти в доверие, он использовал церковное одеяние и утварь.
Следователями допрошено более 30 человек, наложен арест на имущество. Всего установлено 12 эпизодов преступной деятельности.
Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.209 УК). Он содержится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-
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