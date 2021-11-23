Мальчик пострадал в столкновении двух авто в Молодечненском районе

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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе в столкновении двух автомобилей пострадал подросток, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
ДТП произошло сегодня около 12.00 по улице 1 Мая в деревне Красное в пределах автодороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь. Водитель 2001 года рождения автомобиле "Урал" после остановки на обочине начал двигаться в направлении Молодечно и не уступил дорогу попутно движущемуся автомобилю "Пежо Боксер". В результате произошло столкновение.
Пострадал 14-летний пассажир "Пежо", который с телесными повреждениями доставлен в медучреждение. Подросток не был пристегнут ремнем безопасности.-0-