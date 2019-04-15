Мальчик утонул в водоеме в Витебском районе

15 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели 5-летнего мальчика, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Предварительно установлено, что 14 апреля около 20.30 ребенок гулял около своего дома. В какой-то момент мальчик пропал из поля зрения. Отец отправился его искать и обнаружил за домом в водоеме.-0-
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