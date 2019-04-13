Признаков насильственной смерти на теле пропавшего в Каменецком районе малыша не обнаружено

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи не обнаружили следов насильственной смерти на теле малыша, поиски которого практически трое суток велись в Каменецком районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В результате проведения поисковых мероприятий вечером 13 апреля в мелиоративном канале вблизи деревни Головчицы обнаружено тело малолетнего Ивана Волошина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. "Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал Дмитрий Иванюк.

Пропавшего в Каменецком районе малыша нашли в мелиоративном канале Как сообщалось, по факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело. В поисках малыша принимали участие сотрудники Каменецкого РОВД, МЧС, районного отдела Департамента охраны, а также добровольцы.

За помощью в поисках ребенка вечером 10 апреля обратилась 18-летняя жительница деревни Любашки. Женщина рассказала правоохранителям, что в последний раз видела сына примерно в 16.00.

В Каменецком районе пропал малыш Мальчика зовут Волошин Иван Викторович, он 2017 года рождения. Он был одет в синюю спортивную кофту с красными полосами на рукавах.

В поисках малыша принимали участие сотрудники Каменецкого РОВД, МЧС, районного отдела Департамента охраны, а также добровольцы. Использовались квадрокоптер, тепловизоры. Координацией поисков занималось руководство УСК по Брестской области.-0-