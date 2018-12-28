Маневровый поезд сбил мужчину в Барановичах

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах маневровый поезд сбил 35-летнего жителя Дзержинского района. Пострадавшего с травмами госпитализировали, сообщили БЕЛТА в Барановичском ОВДТ.

Несчастный случай произошел в ночь с 26 на 27 декабря на Полесском вокзале. Сельчанин переходил пути по пешеходному переходу, но вовремя не заметил приближающийся поезд. При этом машинист подавал предупредительные сигналы, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавшему первую помощь оказали сотрудники ОВДТ и медицинский работник вокзала. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала мужчину с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, судорожный синдром" в Барановичскую городскую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.-0-