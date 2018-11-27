Мужчина попал под поезд вблизи станции Жабинка

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мужчина попал под поезд вблизи железнодорожной станции Жабинка. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 26 ноября примерно в 18.30. 47-летний житель Жабинки попал под поезд межрегиональных линий бизнес-класса сообщением Минск-Брест.

Жабинковским райотделом Следственного комитета проводится проверка. Предварительно установлено, что мужчина во время движения поезда лежал на железнодорожном полотне. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, у пострадавшего взята кровь на исследование.-0-