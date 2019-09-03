Маневровый тепловоз травмировал жителя Барановичей

3 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах маневровый тепловоз сбил 21-летнего местного жителя, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел 2 сентября в 23.45 вблизи остановочного пункта Локомотивное депо. По предварительной информации, житель Барановичей переходил железнодорожные пути по пешеходному настилу в непосредственной близости от тепловоза. Со слов машиниста, он заметил молодого человека на расстоянии примерно 20 м и применил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось.

С травмами ноги и ушибами левой грудины пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение Барановичской городской больницы. "Следует отметить, что молодой человек во время происшествия был трезв. По факту проводится проверка", - дополнили в УВД.-0-