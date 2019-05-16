Марихуану, насвай и альфа-PVP обнаружили в квартире у гомельчанина

16 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. У гомельчанина в квартире обнаружили марихуану, насвай и альфа-PVP, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Железнодорожного РОВД Гомеля проверили информацию о возможном изготовлении наркотиков в одной из квартир областного центра. По названному адресу проживали отец с двумя сыновьями. Все трое - без судимости.

В комнате одного из сыновей 1985 года рождения, работающего токарем, за телевизором были обнаружены и изъяты два шприца с жидкостью (экспертиза показала наличие вещества альфа-PVP весом 4,6 г), два упакованных шприца, а также вещество растительного происхождения - марихуана и пакетик насвая. По словам мужчины, наркотики он хранил для личного потребления.

Гомельским городским отделом СК Беларуси возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-