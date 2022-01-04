Маршрутка опрокинулась в Белыничском районе: пострадали 6 человек

4 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе опрокинулась маршрутка, в ДТП пострадали шесть человек, в том числе три подростка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Вчера около 18.00 водитель маршрутки "Могилев-Круглое" двигался по трассе Толочин-Круглое-Вишов в направлении города Круглое, - пояснили в ГАИ. - На 57 км автодороги в Белыничском районе водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где опрокинулся, а затем столкнулся со световой опорой. В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе 3 подростка в возрасте от 14 до 15 лет".

Все пострадавшие с незначительными травмами доставлены в больницу, по факту ДТП проводится проверка. В ГАИ отметили, что на колесах автомобиля были установлены непригодные к эксплуатации зимние шины: остаточная высота рисунка протектора составляла менее 4 мм.

"Водителям не стоит ждать, пока с ними случится что-то подобное, - отметили в Госавтоинспекции. - Стоит еще раз обратить внимание на колеса своего автомобиля и заменить резину, если в этом есть необходимость. Нельзя подвергать опасности себя и других участников дорожного движения. Призываем всех быть более внимательными и осторожными при управлении автомобилем в зимний период".-0-

Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома