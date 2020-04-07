Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус врезался в троллейбус в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел на проспекте Независимости. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.
По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, водитель автомобиля Mercedes Sprinter столкнулся с троллейбусом, который остановился на проезжей части из-за поломки.
В момент ДТП в троллейбусе пассажиров и водителя не было. Водитель микроавтобуса не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.
Проводится проверка.-0-
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома