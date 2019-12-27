МАРТ установил факт нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО "Цифровые технологии"

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства рассмотрела обращение ООО "ИФИТ" о нарушении антимонопольного законодательства ООО "Цифровые технологии", сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

В результате в действиях компании установлен факт наличия нарушения, предусмотренного ст.25 закона №94-3 от 12 декабря 2013 года "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции". Речь идет о недобросовестной конкуренции путем дискредитации, то есть распространения ложных, неточных или искаженных сведений.

Как рассказали в МАРТ, ООО "Цифровые технологии" посредством использования писем компании Canon от 20 января и 28 февраля 2017 года (факт направления которых не подтвержден компанией Canon) распространяло сведения о том, что ООО "ИФИТ" не является партнером данной компании по продукции ОСЕ в Беларуси, и Canon не рекомендует данное ООО для поставок расходных материалов и сервисного обслуживания в отношении указанных моделей, а также не может гарантировать, что поставляемые ООО "ИФИТ" расходные материалы и запчасти будут оригинальными, что является распространением ложных сведений. Данные действия ООО "Цифровые технологии" признаны недобросовестной конкуренцией.-0-