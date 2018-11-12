Машина влетела под балкон жилого дома в Лиде, водителя деблокировали

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль "Пежо" влетел под балкон жилого дома в Лиде, водителя пришлось деблокировать, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Около половины второго ночи 11 ноября очевидец сообщил в службу спасения об аварии на улице Республиканской. "Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали 28-летнего местного жителя. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в центральную районную больницу", - рассказали в управлении МЧС.
Обстоятельства происшествия выясняются.-0-
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