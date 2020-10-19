МЧС напомнил грибникам о правилах безопасности в лесу

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели напоминают грибникам о правилах безопасности в лесу. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"15 октября в 16.30 в ЦОУ Слуцкого РОЧС поступило сообщение, что вблизи деревни Вежи Слуцкого района заблудился мужчина. Как стало известно, около 10.00 пенсионер ушел в лес за клюквой и заблудился. Связь с ним поддерживали по мобильному телефону. В поисках участвовали спасатели и сотрудники РОВД. В 22.25 работники МЧС обнаружили мужчину, в медицинской помощи он не нуждался", - рассказали в МЧС.

В связи с участившимися случаями потери людей в лесу Слуцкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает грибникам о правилах безопасности. Если идете в лес, обязательно оповестите родных и близких о маршруте и времени возвращения. Если едете в лес на машине, подумайте, хватит ли бензина, чтобы проехать туда и обратно. Надевайте яркую, удобную, непромокаемую одежду и обувь. Возьмите с собой хорошо заряженный телефон (навигатор, компас, часы), воду, лекарства, продукты, спички, нож. Старайтесь взять с собой попутчика.

"Если вы потерялись в лесу, попытайтесь удержаться от паники: успокойтесь и оставайтесь на месте. Сконцентрируйтесь и постарайтесь вспомнить, откуда вы пришли. Будьте слышны и видны, но не кричите громко и часто, чтобы не измотать и не оглушить себя. Прислушайтесь, может, услышите лай собак, шум шоссе, гул трактора или поезда. Ищите просеку, ориентируйтесь на линии электропередачи, ручьи и течение реки. Идя вдоль линии или вниз по течению реки, вы всегда выйдете к людям. Оставляйте за собой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки. Позвоните родным или в службу спасения по телефону "101" или "112". Сообщите, что заблудились, а также в каком районе пошли в лес и где примерно находитесь", - добавили в МЧС.-0-