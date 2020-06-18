МЧС: в Минске во время грозы выпала примерно 1/4 месячной нормы осадков

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня вечером выпала примерно 1/4 месячной нормы осадков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС в Twitter.

"По предварительным расчетам, выпала 1/4 месячной нормы осадков. Есть случаи падения деревьев. Где есть угроза людям, нарушено транспортное сообщение, работают подразделения МЧС", - сказано в сообщении. На вопрос корреспондента БЕЛТА в МЧС уточнили, что осадков выпало чуть менее указанного количества.

По городу местами подтоплена проезжая часть: участки от стадиона "Трактор" до площади Ванеева, от улицы Богдановича до улицы Э.Пашкевич, улица Орловская в районе Долгиновского тракта, улица Комсомольская. "Есть перебои с движением трамваев по улице Первомайской. Пострадавших нет", - отмечено в сообщении.-0-

Фото Сергея Шелега