Механизатор из Столинского района похитил с предприятия 180 л топлива

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники ОБЭП Столинского РОВД выявили факт хищения топлива с предприятия агропромышленного комплекса района. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Установлено, что 47-летний механизатор организации сливал дизель из бака закрепленного за ним трактора в канистры, находясь на установленном маршруте во время проведения сельскохозяйственных работ.

"В деревне Рухча-1 на придомовой территории у работника под навесом правоохранители обнаружили 180 л топлива, находящегося в пластиковых емкостях. Сумма общего ущерба предприятию составила более Br300. Сельчанин пояснил, что использовать дизтопливо планировал для заправки собственных транспортных средств - автомобиля и трактора", - рассказали в УВД.

Прокуратура Столинского района дала правовую оценку и возбудила уголовное дело за присвоение вверенного имущества. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа и лишения свободы сроком до четырех лет.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома