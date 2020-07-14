Механизатор в Наровлянском районе слил из трактора 100 л дизтоплива

14 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Наровлянской милиции пресекли хищение горючего из сельхозтехники, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

31-летний тракторист приехал из Мозырского района в Наровлянский на сельскохозяйственные работы. Утром 13 июля он слил дизельное топливо из трактора в канистры и спрятал их в лесу недалеко от выселенной деревни.

Когда стемнело, у схрона показался легковой автомобиль. Забирать 100 л краденой солярки приехали 27-летний и 38-летний жители Мозыря. За дизтопливо они ранее рассчитались с трактористом. Сотрудники милиции задержали мужчин в момент, когда они грузили канистры в авто.

Дизтопливо изъяли и передали на ответственное хранение в сельхозпредприятие. Начат административный процесс.-0-