17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мера пресечения Бабарико не будет изменена. Суд отклонил ходатайство защиты, передает корреспондент БЕЛТА.

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк" началось сегодня. Это открытое судебное разбирательство. На скамье подсудимых - Бабарико В.Д, Задойко А.М., Бадей К.Г., Шабан С.В., Кузьмич Д.М., Ильясюк А.П., Добролет С.М., Кобяк В.А.

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский заявил ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико на содержание под домашним арестом. Ходатайство было отклонено.

"Учитывая характер предъявленного обвинения и личность обвиняемого, который может скрыться от суда и воспрепятствовать рассмотрению дела, судебная коллегия приходит к выводу, что оснований для изменения меры пресечения не имеется, - сказал председательствующий на процессе судья Игорь Любовицкий. - Судебная коллегия определила в удовлетворении ходатайства отказать".

Как сообщалось, 4 февраля прошло предварительное судебное заседание. С шестью обвиняемыми - Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком - заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Во время предварительного судебного заседания установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве с шестью обвиняемыми заключено добровольно и при участии их защитников. Прокурор подтвердил выполнение обвиняемыми обязательств по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступления, а также по уплате дохода, добытого преступным путем.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шестеро других бывших топ-менеджеров банка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.-0-