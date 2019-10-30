Микроавтобус насмерть сбил ребенка на велосипеде в Столинском районе

30 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Восьмилетний велосипедист погиб под колесами грузового микроавтобуса в Столинском районе, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова.

Трагедия произошла 29 октября около 18.50 вблизи агрогородка Большое Малешево. По предварительной информации, автомобиль Mercedes-Benz Sprinter под управлением 18-летнего жителя Житковичского района двигался по автодороге Р88 Житковичи - Давид-Городок - граница Украины. На 42-м км дороги водитель наехал на 8-летнего жителя агрогородка, который двигался на велосипеде во встречном направлении практически посередине проезжей части. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Велосипед не был оборудован фонарями и катафотами в соответствии с требованиями, не было светоотражающих элементов и на одежде мальчика.

В отношении водителя Столинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Проведен осмотр места ДТП, допрошен подозреваемый, назначены необходимые экспертизы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

С начала года на дорогах Брестской области произошло 68 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 6 детей погибли, 69 получили травмы. Впереди осенние школьные каникулы - время, когда обычно возрастает количество ДТП с участием несовершеннолетних. В этой связи Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах и дворовых территориях. Родителям необходимо отслеживать местонахождение своих детей, собственным примером обучать их дорожной грамоте.-0-