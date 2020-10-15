Минчанин 5 лет незаконно приобретал и продавал драгоценности

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Заводского РУВД Минска пресекли противоправную деятельность 29-летнего минчанина, который занимался незаконной скупкой и реализацией драгоценностей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По оперативной информации, мужчина на протяжении 5 лет приобретал в интернете ювелирные изделия и в последующем перепродавал их на территории соседних стран. Кольца, серьги, цепочки, а также лом драгметаллов минчанин перевозил на личном транспорте.

Установлено, что у злоумышленника отсутствовали не только документы на право осуществления предпринимательской деятельности, но и соответствующая лицензия на право покупки и продажи драгметаллов. В его квартире милиционеры обнаружили 40 изделий и лом драгоценных металлов общим весом 330 г. Изъятые золотые и серебряные изделия предварительно оценены на сумму Br14,2 тыс.

Мужчина ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался. В его отношении составлен административный протокол по ч.1-1 ст.12.7 (незаконная предпринимательская деятельность) КоАП.-0-