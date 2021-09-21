Минчанин брал в аренду электросамокаты и сдавал в ломбард

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД столицы задержали 32-летнего неработающего минчанина, бравшего в аренду электросамокаты и сдававшего их в ломбард. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию с заявлением о краже обратился представитель организации, осуществляющий прокат электросамокатов. "Со слов задержанного, он взял в аренду электросамокат и сдал его в ломбард. На следующий день, чтобы не вызывать подозрение у организации по аренде электросамокатов, он попросил свою знакомую взять на себя еще два самоката, которые также сдал в ломбард, а деньги потратил на личные нужды. Общая сумма ущерба составила более Br2 тыс.", - рассказали в ГУВД.

Известно, что ранее минчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело по факту мошенничества.-0-